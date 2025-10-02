Die Stuttgarter haben mit den eActros 600 eine neue E-Lkw-Generation ausgerufen. Nun folgt mit dem 400er ein Ableger mit mehr Nutzlast - allen voran für den schweren Verteilerverkehr. Parallel erhöht Mercedes-Benz Trucks die Variantenvielfalt. Wir waren bei der Premiere im französischen Molsheim dabei. Als Mercedes-Benz Trucks 2024 den eActros 600 vorstellte, lag ein Entwicklungs-Kraftakt hinter dem Unternehmen. Der E-Lkw beherbergte komplett neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
