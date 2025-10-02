© Foto: Alexander Limbach - picture alliance / Zoonar

Seit zwei Jahren treiben die Magnificent Seven die Börsenrallye an, jetzt ist die Zeit für ihre Ablösung gekommen, sagen Experten. Wen sie dabei im Auge haben, behandeln wir in der neuen Folge von Börse, Baby!Geht eine Ära zu Ende - oder beginnt gerade die Revolution? In dieser Folge von Börse, Baby! werfen Krischan und Julian einen Blick darauf, welche Unternehmen die Magnificent Seven - Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Tesla, Apple & Alphabet - nach ihrer fulminanten Rallye ablösen könnten. Die Experten haben da eine ziemlich klare Meinung dazu und nennen mehrere Kandidaten, die sie für die nächsten großen Gewinner der KI-Revolution halten. Darunter befinden sich allerdings auch …