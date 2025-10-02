Meine Top 5 Großhändler | Apples Einfallslosigkeit, Robinhood ist die Nr.1 & Hochtief
|12:53
|Teardown: iFixit stuft Airpods Pro 3 als nicht reparierbar ein
|12:47
|Sechs Schritte: Epic Games zeigt Apples neuen App-Marketplace-Installer
|12:42
|Apple target lifted at Morgan Stanley on stronger-than-expected iPhone 17 cycle
|12:29
|Ugreen MagFlow: Drahtlos-Ladestation für iPhone, Watch & Co. im Test
|11:54
Meine Top 5 Großhändler | Apples Einfallslosigkeit, Robinhood ist die Nr.1 & Hochtief
|Meine Top 5 Großhändler | Apples Einfallslosigkeit, Robinhood ist die Nr.1 & Hochtie
|12:03
|AKTIEN IM FOKUS: Rekorde für Siemens Energy und Hochtief dank Megatrends
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Analystenaussagen haben Siemens Energy und Hochtief am Donnerstag neue Rekorde beschert. Die beiden Unternehmen profitieren weiter von Megatrends wie Energie und Energieübertragung...
|12:00
|Aktien Frankfurt: Dax zieht weiter an - Rekordhoch rückt näher
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem Befreiungsschlag zur Wochenmitte hat sich der Dax am Donnerstag mit großen Schritten seinem Rekordhoch genähert. Der deutsche Leitindex stieg um 1,25 Prozent auf 24.415...
|11:54
|10:55
|DAX im Plus: Hochtief und BASF im Fokus
|10:50
|HOCHTIEF emittiert Anleihe mit 1,512% Kupon in Schweizer Franken
|Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das deutsche Bauunternehmen HOCHTIEF AG (ISIN DE0006070006/ WKN 607000) hat eine Unternehmensanleihe (ISIN CH1450810218/ WKN A460BA) mit einem Gesamtvolumen von bis...
|12:51
|maydornsmeinung: Tesla, Robinhood, Xpeng, BYD, Baidu, Nvidia, Nebius, Iris Energy, Innodata, Lithium
|Die Highflyer sind los - im KI-Bereich eilen diverse Aktien von Rekord zu Rekord. Aber auch in anderen Sektoren gab es zuletzt rasante Kurssprünge, z.B. bei den Lithiumaktien. Auch der Siberpreis sorgt...
|12:01
|Tokenization of real world assets is an unstoppable 'freight train' coming to major markets: Robinhood CEO
|11:54
|Mi
|Harvest Robinhood Enhanced High Income Shares ETF: Harvest ETFs begin trading on TSX
|Mi
|Why Robinhood Markets Stock Zoomed 27% Higher Last Month
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|APPLE INC
|218,20
|+0,16 %
|HOCHTIEF AG
|243,60
|+4,91 %
|ROBINHOOD MARKETS INC
|120,42
|+1,52 %