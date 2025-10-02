Porsche hat den neuen Cayenne Electric vorgestellt. Das SUV - erstmals rein elektrisch - ist mit Features vollgepackt und technisch auf dem neuesten Stand. Kein Wunder, denn für die Stuttgarter ist es ein Wegweiser: Sowohl der Absatz des Bestsellers als auch die Elektrifizierung schwächelten zuletzt. Bringt der neue Cayenne die Wende bei Porsche - und der Aktie?Der Cayenne war seit seiner Einführung 2002 über Jahre das erfolgreichste Modell der Marke: 2024 war der SUV mit 102.889 Einheiten für knapp ...Den vollständigen Artikel lesen ...
