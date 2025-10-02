Baierbrunn (ots) -Die Wort & Bild Verlagsgruppe erhält gleich drei Branchenpreise bei den Vision.A Awards 2025 in Berlin. Eine Auszeichnung in Silber gab es jeweils für die Apotheken Umschau-Ausgabe "Zusammen stark - warum unser Gesundheitswesen Vielfalt braucht", für das nexxt-level-Event-Format "Wechseljahre - wir müssen reden" und für die Video-Reihe "no stigma!".Bei der Vision.A Zukunftskonferenz von Apotheke Adhoc in Berlin wurden am Dienstagabend die begehrten Vision.A Awards 2025 verliehen - und die Wort & Bild Verlagsgruppe konnte sich über gleich drei Auszeichnungen freuen.In der Kategorie "Social Impact" erhielt die Apotheken Umschau den Vision.A Award in Silber für ihre monothematische Ausgabe "Zusammen stark - warum unser Gesundheitswesen Vielfalt braucht". Das im Oktober 2024 erschienene Magazin widmete sich auf 124 Seiten dem Thema Migration im Gesundheitswesen und beleuchtete Herausforderungen, Chancen sowie Erfolgsgeschichten von geflüchteten Menschen und solchen mit Migrationshintergrund. Die inhaltlichen Themen reichten von Fachkräftemangel und kultursensibler Pflege über Sprachbarrieren in Praxen und Ämtern bis hin zu innovativen Medizin-Start-ups. Als ein Beispiel für gelungenes Miteinander berichtete ein Apotheker aus Hagen, wie sein Team Patient:innen in 25 Sprachen berät.Dennis Ballwieser, Chefredakteur der Apotheken Umschau: "Mit dieser Ausgabe haben wir gezeigt, wie unverzichtbar Vielfalt für unser Gesundheitssystem ist. 25 Prozent der Menschen in Deutschland haben eine eigene oder familiäre Einwanderungsgeschichte. Sie arbeiten unter anderem als Ärzt:innen, Pfleger:innen und Apotheker:innen. Ohne sie würde unser Gesundheitswesen nicht mehr funktionieren. Das Thema Migration stellt uns als Gesellschaft vor Herausforderungen und bietet zugleich viele Chancen - das haben wir faktenbasiert aufgezeigt, gerade auch für die Apotheke vor Ort. Wir haben gezeigt, dass die Apotheken Umschau klar zur freiheitlichen Grundordnung und gegen Fremdendfeindlichkeit steht. Dass die positive Resonanz von Leser- und Apothekerschaft jetzt auch noch mit einem Vision.A Award gekrönt wird, freut uns außerordentlich."Auch die Vita Health Media GmbH, ein Tochterunternehmen der Wort & Bild Verlagsgruppe, konnte gleich zweimal punkten:Für das Event-Format "Wechseljahre - wir müssen reden. Das nexxt level-Event in der Apotheke vor Ort" erhielt die Vita in der Kategorie "Beste Kampagne - Ort der Gesundheit" den Vision.A Award in Silber. Die Wechseljahre sind eine Lebensphase, die viel zu oft mit Unsicherheit, Tabus und fehlender Unterstützung einhergeht. Die Event-Reihe zeigt: Es geht auch anders und bringt das Thema direkt an den Ort der Beratung, die Apotheke. Tabus brechen, informieren, empowern - das ist das Ziel der 15 Apotheken-Events in ganz Deutschland, die dieses Jahr mit Vita-Geschäftsführerin Dr. Nicole Lauscher und Autorin Miriam Stein organisiert werden.Dr. Nicole Lauscher, Geschäftsführerin der Vita Health Media, ist sich sicher:"Keine Frau muss in den Wechseljahren starke gesundheitliche oder mentale Beschwerden ertragen. Es gibt Lösungen für jedes Problem - man muss sie nur kennen. Unser Event-Format zeigt, wie wertvoll Wissen, Austausch und die richtige Haltung sind."Außerdem wurde die Video-Reihe "no stigma!" der Vital Health Media in der Kategorie "Bester Healthcare-Content" mit dem Vision.A Award in Silber geehrt. Das YouTube-Format setzt sich seit April 2024 für die Enttabuisierung psychischer Erkrankungen ein und verbindet Expertenwissen mit persönlichen Geschichten von Betroffenen.Jonas Gehrling, Geschäftsführer der Vita Health Media: "Mit dem YouTube-Format no stigma! der Apotheken Umschau geben wir Betroffenen von psychischen Erkrankungen eine Stimme und wollen zur Entstigmatisierung beitragen. In weniger als einem Jahr haben wir damit über eine Million Views nur auf YouTube erreicht und eine Community mit über 20.000 super-engagierten Followern geschaffen. Diese Auszeichnung bestätigt, wie wichtig Aufklärung, Mut und Dialog in unserer Gesellschaft sind."Die Vision.A Awards werden jährlich im Rahmen der Vision.A Zukunftskonferenz verliehen und würdigen besonders innovative, gesellschaftlich relevante und wirkungsvolle Projekte in der Gesundheitsbranche.Mehr zur Apotheken Umschau "Zusammen stark - warum unser Gesundheitswesen Vielfalt braucht" finden Sie hier: https://ots.de/rXQqGQInformationen zur "nexxt level-Eventreihe" gibt es hier: https://nexxtlevel.blog/recap-2025/Alle Folgen von "no stigma!" können Sie hier ansehen: https://www.youtube.com/@no-stigma (https://www.youtube.com/@no-stigma)