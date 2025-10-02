Die Kapitalmärkte sind in Bewegung - und das spiegelt sich derzeit ganz besonders im Segment der Unternehmensanleihen wider. Nach einer Phase der Unsicherheit, geprägt von Zinssprüngen, konjunkturellen Fragezeichen und geopolitischen Spannungen, ist aktuell eine deutliche Belebung der Emissionstätigkeit zu beobachten. Parallel dazu sorgt in dieser Woche auch der Börsengang von Ottobock für positive Schlagzeilen. Der Medizintechnik-Spezialist wagt den Sprung an die Börse. Ein Schritt, der zeigt, dass auch der Aktienmarkt in Deutschland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
