Datum der Anmeldung:
30.09.2025
Aktenzeichen:
B7-87/25
Unternehmen:
Proalpha Business Applications GmbH, Weilerbach; Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über INSIDERS Technologies GmbH, Kaiserslautern
Produktmärkte:
Software zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, softwareunterstützte automatisierte Verarbeitung von Dokumenten
© 2025 Bundeskartellamt