Datum der Anmeldung:
30.09.2025
Aktenzeichen:
B7-88/25
Unternehmen:
connexta Group Services GmbH, München; Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über CSS-Connect GmbH, Künzelau, sowie DSS-Connect GmbH, Neckarsulm
Produktmärkte:
Hard- und Softwarelösungen, IT-Dienstleistungen IT-Beratung, IT-Infrastrukturlösungen
