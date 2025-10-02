Datum der Anmeldung:
26.09.2025
Aktenzeichen:
B6-56/25
Unternehmen:
Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG, Hannover (D); mittelbarer Erwerb von Anteilen an 14 Gesellschaften der Nordwest Medien GmbH & Co. KG und der WE-Zustellholding KG;
Produktmärkte:
Anzeigenblätter, Online-Werbung, regionale Abonnement Tageszeitungen
26.09.2025
Aktenzeichen:
B6-56/25
Unternehmen:
Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG, Hannover (D); mittelbarer Erwerb von Anteilen an 14 Gesellschaften der Nordwest Medien GmbH & Co. KG und der WE-Zustellholding KG;
Produktmärkte:
Anzeigenblätter, Online-Werbung, regionale Abonnement Tageszeitungen
© 2025 Bundeskartellamt