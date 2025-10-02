Datum der Anmeldung:
26.09.2025
Aktenzeichen:
B1-139/25
Unternehmen:
Landfair Capital Group AG, Zug (Schweiz); Erwerb von 24 % der Anteile an und gemeinsamer Kontrolle über G & P Delos GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main
Produktmärkte:
Vermietung von Gewerbeimmobilien
26.09.2025
Aktenzeichen:
B1-139/25
Unternehmen:
Landfair Capital Group AG, Zug (Schweiz); Erwerb von 24 % der Anteile an und gemeinsamer Kontrolle über G & P Delos GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main
Produktmärkte:
Vermietung von Gewerbeimmobilien
© 2025 Bundeskartellamt