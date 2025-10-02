Vaduz (ots) -Am 1. Oktober 2025 trat das Handels- und Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen den EFTA-Staaten und Indien in Kraft. Damit profitieren liechtensteinische Unternehmen künftig von mehr Rechtssicherheit und einem verbesserten Marktzugang zu einem der wichtigsten Wachstumsmärkte. Die Vertragsparteien würdigten das Inkrafttreten mit einem offiziellen Festakt in Neu-Delhi, an dem auch Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen aus den EFTA-Staaten in Indien teilnahmen.Der indische Handelsminister Piyush Goyal und die Vertreterinnen und Vertreter der EFTA-Staaten begrüssten im Rahmen eines Festaktes in Neu-Delhi das Inkrafttreten des Handels- und Wirtschaftspartnerschaftsabkommens (TEPA) zwischen den EFTA-Staaten und Indien und betonten die grossen wirtschaftlichen Chancen, die das Abkommen für alle Vertragsparteien bietet. Nicht nur schafft es mehr Rechtssicherheit und einen verbesserten Marktzugang für Branchen wie Maschinen- und Gerätebau oder den Export von Präzisionsinstrumenten, es erleichtert auch Zollverfahren und eröffnet Investitionsmöglichkeiten für Unternehmen aus den EFTA-Staaten in Indien.Liechtenstein war durch Christine Lingg, stellvertretende Amtsleiterin des Amtes für Auswärtige Angelegenheiten, vertreten. Sie hob in ihrer Rede die Innovationskraft und das Interesse liechtensteinischer Firmen am Wachstumsmarkt Indien hervor. Gleichzeitig unterstrich sie die zentrale Notwendigkeit eines Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Liechtenstein und Indien, welches die steuerrechtliche Sicherheit für Investoren schafft. Der CEO von LGT India und der CFO von Hilti India nahmen ebenfalls am Festakt teil und berichteten im Rahmen der interaktiven Diskussionsrunde mit Unternehmen über ihre jeweiligen Tätigkeiten und Investitionen in Indien.Veranstaltung für interessierte UnternehmenAm Montag, 3. November 2025, ab 16 Uhr organisiert die Regierung zusammen mit "Switzerland Global Enterprise" (S-GE) eine Veranstaltung an der Universität Liechtenstein, an der hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung über Chancen und Erfahrungen in Indien diskutieren. Weitere Details finden sich in Kürze auf den Webseiten der Landesverwaltung und von S-GE.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Umwelt und KulturThomas Bischof, GeneralsekretärT +423 236 60 39thomas.bischof@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100935678