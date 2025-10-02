Das offene und token-agnostische "Instant Tokenization Network" von Alpaca ermöglicht es Entwicklern und Institutionen, Vermögenswerte auf Blockchains zu übertragen und wieder zurückzuführen selbst außerhalb der regulären Marktzeiten.

AlpacaDB Inc. ("Alpaca") startet sein Instant Tokenization Network ("ITN"), die zentrale Infrastrukturebene, die es Institutionen ermöglicht, traditionelle, bei Brokern gehaltene Aktien rund um die Uhr sofort in ihre verschiedenen tokenisierten Gegenstücke zu prägen und wieder einzulösen (in-kind minting and redemption

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251001942992/de/

The release of Alpaca's Instant Tokenization Network (ITN) allows for in-kind minting and redemption of tokenized stocks 24/7, bridging TradFi and DeFi infrastructure. Alpaca's Instant Tokenization Network leads with adoption by global partners including Backed (xStocks), Dinari, DRW, and Ondo Finance.

Tokenisierte Aktien haben in diesem Jahr für Schlagzeilen gesorgt. Trotz der anfänglichen Begeisterung fehlt es dem Markt jedoch an der notwendigen Infrastruktur, um über den Neuheitswert hinauszukommen. Das größte Problem ist die ineffiziente Bereitstellung von On-Chain-Liquidität: Da Market-Maker tokenisierte Aktien nicht in-kind prägen und einlösen können, sind sie gezwungen, Bestände zu verkaufen und anschließend die tokenisierten Gegenstücke in bar zurückzukaufen. Dies verursacht zusätzliche Kosten und Verzögerungen und führt häufig dazu, dass sich der Preis des tokenisierten Wertpapiers vom zugrunde liegenden Vermögenswert entfernt ähnlich wie bei einem börsengehandelten Produkt oder Fonds, der über oder unter seinem Nettoinventarwert (NAV) gehandelt wird.

Vor kurzem begegnete die SEC ähnlichen Schwierigkeiten auf den Krypto-ETP-Märkten, indem sie für die Genehmigung der In-kind-Creation und -Redemption für Bitcoin- und Ether-ETPs stimmte. Vorsitzender Atkins merkte an, dass "Investoren von diesen Genehmigungen profitieren werden, da sie diese Produkte kostengünstiger und effizienter machen werden". Mit der heutigen Einführung des Instant Tokenization Network beabsichtigt Alpaca, dieselben Vorteile auf tokenisierte Aktien zu übertragen.

Über Alpacas ITN können Institutionen Portfolios mit nur einem einzigen API-Aufruf sofort tokenisieren, ohne Abwicklungsverzögerung beim Minting. Das Gleiche gilt umgekehrt: Token können on-chain verbrannt werden, um die zugrunde liegenden Aktien in-kind einzulösen, wobei der Zugang über die regulären Marktzeiten hinausgeht. Durch die Einlösung in den zugrunde liegenden Vermögenswert kann Liquidität nahtlos zwischen verschiedenen Varianten tokenisierter Aktien fließen, indem sie einfach eingelöst und anschließend innerhalb des Netzwerks in eine andere Variante gemintet wird. Im Gegensatz zur bestehenden Fragmentierung profitieren Emittenten im Netzwerk von Alpaca daher von frei fließender Liquidität.

Alpaca feiert heute auf der TOKEN2049 Singapore sein Debüt und wird dabei von wichtigen Launch-Partnern wie Backed (xStocks), Ondo Finance, Dinari und DRW begleitet. Solana ist zunächst exklusive Abwicklungskette für das Instant Tokenization Network, das in naher Zukunft auch die Abwicklung über andere Chains unterstützen wird.

"Im Gegensatz zu traditionellen Wertpapieren oder reinen Krypto-Token sind tokenisierte Vermögenswerte etwas völlig Neues und erfordern den Aufbau einer vollkommen neuen Infrastruktur", sagte Arush Sehgal, Head of Crypto bei Alpaca. "In-kind-Creation und -Redemption ist ein bedeutender Fortschritt, aber nur der erste Schritt. Wir entwickeln weitere Tools, die Entwickler in die Lage versetzen, traditionelle und Krypto-Infrastrukturen regelkonform zu verbinden und dabei den Anlegerschutz und die Marktintegrität in den Mittelpunkt zu rücken."

Starke, verlässliche Orderbücher sind eine grundlegende Voraussetzung dafür, dass sich tokenisierte Vermögenswerte weiterentwickeln können. Das Instant Tokenization Network von Alpaca beseitigt Handelshemmnisse zwischen tokenisierten Aktienvarianten und sorgt dafür, dass diese sich für Entwickler und Teilnehmer weltweit eher wie ein einziger, vernetzter Markt verhalten:

Händler können Arbitragegeschäfte über verschiedene Handelsplätze hinweg für denselben zugrunde liegenden oder besicherten Vermögenswert tätigen und sich einer gleichwertigen Konvertierung auf beiden Seiten sicher sein

Handelsdesks für Derivate können offene Positionen absichern, die das im Umlauf befindliche On-Chain-Angebot eines Tokens bei weitem übersteigen, indem sie Liquidität aus den traditionellen Märkten abziehen und zuführen

Im Falle der Liquidation von Kreditsicherheiten können DeFi-Kreditprotokolle direkt auf die zugrunde liegende Sicherheit zurückgreifen und müssen so nicht in volatilen Momenten über illiquide Krypto-Orderbücher verkaufen

"Die Massenakzeptanz der Finanzmärkte erfordert die besten Infrastrukturkomponenten sowohl aus der traditionellen als auch aus der dezentralisierten Finanzwelt", erklärt Roberto Klein, Mitbegründer von Backed (xStocks). "Auf diese Weise können wir ein On-Chain-Ökosystem schaffen, das inklusiv ist und den Anlegern wieder die Kontrolle gibt."

Das Instant Tokenization Network von Alpaca ist führend in der Akzeptanz bei globalen Partnern wie Kraken, Backed (xStocks), Ondo Finance, Dinari, DRW, Keyrock und Virtu Financial und kann sicher Milliarden an Liquidität von TradFi in die tokenisierten Aktienmärkte verlagern. Laut Galaxy Research könnte dieser Markt bis 2030 eine Marktkapitalisierung von 10 Billionen US-Dollar erreichen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Weitere Zitate zur Verwendung:

"Tokenisierung stellt einen grundlegenden Wandel dar, wie globale Investoren Zugang zu den US-Märkten erhalten", sagte Ian De Bode, Chief Strategy Officer bei Ondo Finance. "Globale Investoren können nun tokenisierte US-Aktien und ETFs on-chain handeln. Wir haben gesehen, wie Stablecoins den US-Dollar exportiert haben, indem sie ihn on-chain brachten. Jetzt macht Ondo dasselbe für US-Aktien und ETFs."

"Angesichts der fortschreitenden Verschmelzung von TradFi und DeFi ist es entscheidend zu verstehen, wie sich dies auf die Marktstruktur und Liquidität auswirken wird", so Sam Courtney, Managing Director, Asia Pacific bei DRW. "Durch die Zusammenarbeit mit Innovationspartnern wie Alpaca bleibt DRW führend bei der Bereitstellung von Liquidität in Märkten, die effizient, fair, transparent und 24/7 verfügbar sind."

"Tokenisierte Aktien sind am stärksten, wenn sie sofortigen Zugang zu traditioneller Marktliquidität, aktuellen Marktpreisen, Aktionärsrechten und regulatorischer Compliance bieten all dies bildet die Grundlage für den Ansatz von Dinari und unser tokenisiertes Wertpapierprodukt, dShares", sagte Anna Wroblewska, Chief Business Officer bei Dinari. "Wir freuen uns, Alpacas Vorstoß in die Infrastruktur für tokenisierte Wertpapiere zu unterstützen und den Zugang zu dShares über das Alpaca-Netzwerk zu erweitern."

Über Alpaca

Alpaca ist ein in den USA ansässiger Broker-Dealer mit eigener Clearingstelle und einer Brokerage-Infrastruktur für Aktien, ETFs, festverzinsliche Wertpapiere, 24/5-Handel, Optionshandel und Kryptowährungen, der über 170 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht hat. Alpaca wird von weltweit führenden Investoren unterstützt, darunter Portage Ventures, Spark Capital, Tribe Capital, Social Leverage, Horizons Ventures, Unbound, SBI Group, Derayah Financial, Elefund und Y Combinator.

AlpacaDB, Inc. und Alpaca Crypto LLC sind Eigentümer und Entwickler des Instant Tokenization Network von Alpaca

Zusätzliche geografische Einschränkungen können für Tokenisierungsdienste in Abhängigkeit von lokalen regulatorischen Anforderungen gelten. Weder Alpaca Crypto LLC noch Alpaca Securities LLC sind Emittenten oder unmittelbar an der Tokenisierung von Vermögenswerten beteiligt. Die Tokenisierung wird von einem Drittanbieter durchgeführt. Tokenisierte Vermögenswerte stellen kein direktes Beteiligungskapital an einem zugrunde liegenden Unternehmen oder Emittenten dar. Stattdessen bieten tokenisierte Vermögenswerte im Allgemeinen eine wirtschaftliche Beteiligung an den Eigenkapitaltiteln eines zugrunde liegenden Emittenten. Infolgedessen haben Inhaber von tokenisierten Vermögenswerten keine Stimmrechte, keine Dividendenansprüche und keine rechtlichen Ansprüche auf die zugrunde liegenden Unternehmensanteile oder auf Restvermögen im Falle der Liquidation oder Insolvenz des zugrunde liegenden Unternehmens, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.

Kryptowährungsdienste werden von Alpaca Crypto LLC, einem FinCEN-registrierten MSB (NMLS #2160858) und Tochtergesellschaft von AlpacaDB, Inc., angeboten. Krypto-Vermögenswerte sind sehr volatil und spekulativ und mit einem erheblichen Verlustrisiko behaftet. Ferner sind sie weder durch die FDIC noch durch eine andere staatliche Behörde abgesichert. Kunden sollten sich der verschiedenen Risiken bewusst sein, bevor sie diese Dienste in Anspruch nehmen, darunter der mögliche Verlust des eingesetzten Kapitals, Cybersicherheitsaspekte, regulatorische Entwicklungen und die sich weiterentwickelnde Technologie für digitale Vermögenswerte. Weitere Informationen zu den Risiken von Kryptowährungen finden Sie hier.

Wertpapier-Brokerage-Services werden von Alpaca Securities LLC angeboten, Mitglied von FINRA SIPC , einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von AlpacaDB, Inc. Investitionen sind stets mit Risiken behaftet; weitere Informationen finden Sie in unserer Disclosure Library

AlpacaDB, Inc., die Muttergesellschaft von Alpaca Securities LLC und Alpaca Crypto LLC, stellt Dienstleistungen und Technologien zur Verfügung, einschließlich der Brokerage-Infrastruktur-API zur Unterstützung der Finanzdienstleistungen von Alpaca. Dies ist kein Angebot, keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Kryptowährungen oder zur Eröffnung eines Brokerage-Kontos oder Kryptowährungskontos in einer Rechtsordnung, in der Alpaca Securities bzw. Alpaca Crypto nicht registriert oder lizenziert sind, soweit zutreffend.

Alpaca und die in diesem Artikel genannten Unternehmen sind nicht miteinander verbunden und haften nicht für die Verbindlichkeiten anderer.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251001942992/de/

Contacts:

Medienkontakt

Patrick Valoppi

press@alpaca.markets