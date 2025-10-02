Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Orientierung am Rentenmarkt ist schwierig: Die Inflation steigt, die Inflationserwartungen bleiben stabil, so die Analysten der Helaba.Die EZB verfolge eine ruhige Geldpolitik, die Fed wirke diffus. Nach dem Anstieg der Euro-Teuerung von 2,0 % auf 2,2 % im September möchte man der EZB zurufen: Gut gemacht, den Zinssenkungskurs rechtzeitig gestoppt zu haben! Vor allem der jüngste Anstieg der Dienstleistungspreise auf 3,2 % zeige, dass die seit Juni eingenommene Beobachterposition auf einem neutralen Leitzinsniveau von 2 % richtig gewesen sei. In 15 von 20 Euroländern liege die Inflationsrate übrigens über dem EZB-Zielwert von 2,0 %. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
