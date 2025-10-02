Berlin (www.fondscheck.de) - Die europäische Ratingagentur Scope und das Beratungsunternehmen FondsConsult haben den deutschen Markt für aktive ETFs untersucht, so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH.Die Zahl der Produkte steige schnell, immer mehr Gesellschaften würden in den Markt drängen.Das Segment der aktiven ETFs lege rasant zu. Das verwaltete Vermögen der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Produkte habe sich binnen eines Jahres von 42 auf 63 Mrd. Euro erhöht (+50%). Noch stärker gestiegen innerhalb dieses Zeitraums sei die Zahl der aktiven ETFs: von 97 auf 183 (+89%). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
