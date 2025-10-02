München (ots) -"Deutschland im Herbst: Wo bleibt der Ruck für Reformen, Herr Bundeskanzler?"Ein knappes halbes Jahr ist die Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz nun im Amt, doch die Zufriedenheitswerte für die Koalition sinken, einige Institute sehen die AfD in Umfragen schon vor der Union. Zudem bleibt die wirtschaftliche Entwicklung schwach, die Unternehmen drängen auf schnelle Strukturreformen. Der Bundeskanzler hatte den "Herbst der Reformen" ausgerufen, doch bei vielen wächst Skepsis: Wurden zu hohe Erwartungen geweckt, die so schnell nicht eingelöst werden können? Welche Antworten hat Friedrich Merz auf diese Herausforderungen? Wie will er das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger sowie seiner Partei sichern? Wie die Wirtschaft beleben? Zum 35. Jahrestag der Deutschen Einheit diskutiert Caren Miosga mit dem Kanzler außerdem, wie es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land steht.Gast:Friedrich Merz (Bundeskanzler, CDU)Pressekontakt:ACHTUNG, wichtige Hinweise: Aus terminlichen Gründen wird diese Sendung am Sonntagabend aufgezeichnet. Momentan ist ein Aufzeichnungsbeginn ab 20 Uhr geplant. Für interessierte Redaktionen wird ein Livestream der Aufzeichnung zur Verfügung gestellt. Sollten Sie hieran Interesse haben, kontaktieren Sie bitte Stephan Clausen, Presse & Kommunikation "Caren Miosga" unter stephan.clausen.fm@carenmiosga.de.Zusätzlich werden Nachbericht und O-Töne aus dieser Sendung am Montag für akkreditierte JournalistInnen im Presseportal der ARD (https://presse.daserste.de) zur Verfügung stehen."Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR.Redaktion: Bianca Leitner (NDR)Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.dePresseanfragen an Caren Miosga:Stephan Clausen, Tel.: 030 28 48 48 15, E-Mail: stephan.clausen.fm@carenmiosga.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6130186