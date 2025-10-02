© Foto: Dall-EPlug Power hat sein erstes Modul für Europas größtes Wasserstoffprojekt geliefert. Die Aktie ist daraufhin um über ein Viertel nach oben geschossen.Plug Power hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Der US-Konzern lieferte sein erstes 10-Megawatt-GenEco-Elektrolyseurmodul an die Raffinerie des portugiesischen Öl- und Gaskonzerns Galp in Sines. Dort entsteht das größte Protonenaustauschmembran-Elektrolyseurprojekt Europas und zugleich das bislang größte Projekt von Plug. Insgesamt sollen zehn dieser Module installiert werden, die zusammen auf 100 Megawatt kommen. Nach Fertigstellung im ersten Halbjahr 2026 soll die Anlage jährlich bis zu 15.000 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren und …Den vollständigen Artikel lesen ...
