In einem festlichen Ambiente veranstaltete die Mein Geld Medien Gruppe am 18.09.2025 die fünfte Ausgabe des Assekuranz Awards im stilvollen Airport Club Frankfurt. Der Award hat sich als wahres Highlight der Versicherungsbranche etabliert, die Teilnahme war kostenlos, und er genießt einen hervorragenden Ruf für seine Qualität und Aussagekraft. Gewürdigt werden Unternehmen, die mit Innovation, Mut und Weitblick die Branche prägen, Verantwortung übernehmen und Maklern, Vermittlern sowie Kunden Orientierung, Sicherheit und Vertrauen bieten. Die Preisträger 2025 kommen aus renommierten Häusern: growLife - Standard Life, Private Krankenversicherung - Hallesche Krankenversicherung a.G, Insurance Factory - Neodigital Versicherung AG, IDEAL PflegeTagegeld - IDEAL Versicherung AG, Private Invest - HDI AG, EXPAT SMART - BDAE Holding GmbH, Private Unfallversicherung - BarmeniaGothaer, "Knacke die Riese-Formel" - Adam Riese GmbH, DHBU Aktiv - Münchener Verein Lebensversicherung AG. Es war ein unvergesslicher Abend, an dem herausragende Leistungen und kreative Innovationen der Branche gebührend gefeiert wurden. AssekuranzAwards2025 Versicherung Innovation AirportClubFrankfurt Makler Vermittler MeinGeldMedien Auf der Suche nach mehr Informationen rund ums Thema Assekuranz Awards, Investment und Versicherungen? Hier werden Sie fündig: https://www.mein-geld-medien.de https://www.mein-geld-medien.de/meingeldtv/

Mein Geld TV

Quelle: