Rechenzentren, Rechenzentren, Rechenzentren - der Bedarf ist so gewaltig, dass er die Kurse der Anbieter von eben diesen Rechenzentren in den vergangenen Wochen förmlich hat explodieren lassen. Und auch die Aktie des KI-Giganten Nvidia hat gerade ein neues Rekordhoch markiert.Der maydornreport hat im April die Aktie der Nebius Group empfohlen, dem größten europäischen Anbieter von Rechenzentren. Damals war sie noch für 20 Dollar zu haben. Heute, nur gut fünf Monate später notiert sie bei 115 Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
