Tecnicas Reunidas hat auf dem Kapitalmarkttag überzeugt und führt unser Spekulatives Portfolio im Aktionärsbrief auf neue Allzeithochs. Die neuen Erkenntnisse: Der Auftragsbestand deckt 95 % der Umsätze für 2026 ab und sorgt für außergewöhnliche Visibilität. Treiber sind der aktuelle Boom bei Gaskraftwerken, insbesondere im Mittleren Osten, sowie neue Partnerschaften in Nordamerika.AI, Digitalisierung und Robotics werden als eigene Geschäftslinie positioniert, nicht mehr nur als Effizienzhebel, sondern als echte Umsatzquelle. Hinzu kommen Wachstumsfelder wie Dekarbonisierung und Services. Die Margenziele von 4,5 % (2025) und 5 % (2026) wirken erreichbar, der Gewinn je Aktie soll sich bis 2026 (Ausgangslage 2024) auf 2,50 € verdoppeln. Der Bloomberg-Konsens liegt nur bei 2,29 €. Mit der Rückkehr zur Dividende ab 2026 sendet das Management zudem ein klares Signal.Das Unternemen wandelt sich vom klassischen EPC-Dienstleister (Engineering, Procurement und Construction) zum technologiegetriebenen Infrastrukturanbieter. KGV 11,5 für 2026 ist moderat. Die Neubewertung läuft.Ihr Volker Schulz