Berlin (ots) -Die Welt des Profisports trifft auf die Zukunft der Gesundheitstechnologie: RingConn, der innovative Vorreiter im Bereich Smart Rings, und der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) verkünden den Start einer wegweisenden Premium-Partnerschaft. Diese Kooperation ist mehr als nur eine Sponsoring-Vereinbarung - sie ist ein klares Statement für einen modernen, datengestützten Lifestyle, der Athleten und Fans gleichermaßen inspiriert.Im Zentrum dieser Zusammenarbeit steht das Ziel, Athletinnen, Athleten und Coaches mit präzisen Einblicken in ihre körperliche Verfassung zu empowern. Unter den extremen Bedingungen des Profi-Eishockeysports wird der RingConn Smart Ring seine volle Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Die präzisen Daten, die der Ring liefert, sind der Schlüssel zu optimiertem Training, schnellerer Regeneration und einem ganzheitlichen Verständnis des eigenen Körpers - essenziell für jeden, der an seine Grenzen geht und darüber hinauswachsen will."RingConn ist stolz, mit dem DEB als einem der einflussreichsten und erfolgreichsten Sportverbände Deutschlands zusammenzuarbeiten", erklärt Nathalie Xu, Globale Marketingleiterin und Vertriebsdirektorin von RingConn. "Eishockey gehört zu den beliebtesten Sportarten des Landes und verkörpert Werte wie Widerstandsfähigkeit, Teamgeist und das Streben nach Exzellenz - Eigenschaften, die perfekt mit den Grundwerten von RingConn übereinstimmen. Diese gemeinsame Basis motiviert uns, zusammen Erfolg und Innovation in die Zukunft zu tragen."Die Partnerschaft manifestiert sich sichtbar: Das RingConn-Logo wird auf den Trikots der Männer-Nationalmannschaft zu sehen sein und auf allen Druckerzeugnissen sowie Kommunikationsplattformen des DEB präsent werden. Diese Partnerschaft geht jedoch über reine Sichtbarkeit hinaus. Durch gemeinsame Aktivierungsmaßnahmen und Kampagnen, insbesondere rund um die packenden Länderspiele der Nationalmannschaft, werden Eishockeyfans nicht nur dem Sport, sondern auch der innovativen RingConn-Technologie nähergebracht. Hier wird live und hautnah gezeigt, wie die einzigartigen Vorteile des RingConn Smart Rings - von Gesundheitstracking über Regeneration und Frauengesundheit bis hin zur Leistungsoptimierung - in realen Hochleistungsumgebungen nachhaltig unterstützen."Wir freuen uns sehr, RingConn als Partner neu an unserer Seite zu haben", ergänzt Nicholas Rausch, Leiter Sponsoring des DEB. "Die innovativen Funktionen der Smart Rings eröffnen unseren Athletinnen und Athleten neue Möglichkeiten, ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit noch präziser zu analysieren. Gerade im Spitzensport sind Daten zu Belastung, Erholung und individueller Fitness ein wichtiger Faktor. RingConn liefert uns hier verlässliche Erkenntnisse, die sowohl unseren Nationalspielerinnen und Nationalspielern als auch dem Coaching Staff helfen werden, Training und Regeneration optimal zu steuern."Marco Sautner, Managing Director von Infront Germany: "Die Partnerschaft zwischen RingConn und dem DEB zeigt, wie Gesundheitsinnovationen gezielt im Leistungssport verankert werden können. Die Smart Rings treffen einen Nerv bei Profis ebenso wie bei einer gesundheitsbewussten Öffentlichkeit. Dass RingConn diesen Weg gemeinsam mit dem Eishockey geht, ist ein starkes Zeichen für die Relevanz des Sports als Bühne für zukunftsweisende Technologien."Diese Premium-Partnerschaft ist ein Bekenntnis von RingConn, einen gesünderen und intelligenteren Lebensstil zu fördern und dabei nachhaltigen Mehrwert für Fans, Nutzer und die gesamte Sportgemeinschaft zu schaffen. Es ist die perfekte Symbiose aus Spitzensport und modernster Technologie, die zeigt, wie RingConn den Anforderungen des Profisports standhält und gleichzeitig bei Fans im Alltag Anklang findet, denen Leistung, Regeneration und allgemeines Wohlbefinden am Herzen liegen. Der DEB und RingConn freuen sich darauf, Hand in Hand zu arbeiten und gemeinsam die Zukunft des Sports und des personalisierten Wohlbefindens zu gestalten.Über RingConnRingConn wurde 2021 gegründet und ist ein führendes Unternehmen im Bereich personalisierte Gesundheitstechnologie. Wir entwickeln innovative Produkte und Services, die das Erlebnis des persönlichen Wohlbefindens grundlegend verändern. Geleitet vom Prinzip "Hardware + Software + Services" verfolgt RingConn das Ziel, einzigartige Lösungen für die Gesundheit der Menschen zu schaffen.Produkte im Fokus: Der RingConn Gen 2 Smart Ring- Weltweit erster Smart Ring mit Schlafapnoe-Überwachung- Leichtestes Modell seiner Klasse (2 bis 3 Gramm) und mit nur 2 mm das dünnste Profil- Lange Akkulaufzeit von 10 bis 12 Tagen- Plattformübergreifende Kompatibilität (Android/iOS) ohne Abonnementgebühren- Fortschrittliches Feature zur Überwachung des MenstruationszyklusWeitere Informationen zu den Produkten gibt es auf: https://de.ringconn.com/