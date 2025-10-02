Berlin (ots) -
Sehr geehrte Damen und Herren,
unter dem Motto "Daten, Märkte, Wandel im Epochenbruch" laden BGA, BME und MITTELSTANDSVERBUND herzlich zum Lieferkettentag 2025 ein:
Wann: Mittwoch, 8. Oktober 2025, 10:30 - 16:00 Uhr
Wo: Verbändehaus Handel, Dienstleistung, Tourismus, Am Weidendamm 1A, 10117 Berlin
Globale Lieferketten stehen unter massivem Druck - Handelskonflikte, geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Fragmentierung prägen den aktuellen Epochenbruch. Der Lieferkettentag 2025 beleuchtet die neuen Realitäten im Welthandel, wie Datenströme, Marktmechanismen und Geschäftsmodelle sich im Kontext geoökonomischer Spannungen verändern - und welche Antworten Politik und Wirtschaft jetzt geben müssen.
Es sprechen u. a.:
- Serap Güler, MdB, Staatsministerin beim Bundesminister des Auswärtigen
- Tilman Kuban, MdB, Mitglied des Wirtschafts- und EU-Ausschusses
- Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt, DEKA-Bank
- Georg Pietsch, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
- Ole Behrens-Carlsson, Chief Growth Officer, Nortal Gruppe
- Uffe Grøn-Sørensen, Leiter Politik & Ökonomie, Königlich Dänische Botschaft, Berlin
Weitere Programminfos finden Sie unter: deutscher-lieferkettentag.de
Bitte akkreditieren Sie sich bei: presse@bga.de
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Pressekontakt:
Iris von Rottenburg
Abteilungsleiterin Kommunikation
Frederike Röseler
Pressesprecherin
Tel: 030/590099520
Mail: presse@bga.de
Original-Content von: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6564/6130218
© 2025 news aktuell