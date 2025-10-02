hier

Wie bereits gestern eingeordnet, haben sich PFIZER und Trump auf einen politisch wie wirtschaftlich weitreichenden Deal verständigt. Was bedeutet das, übertragen auf die europäischen Konzerne? JPMORGAN hat gerechnet: Im Branchendurchschnitt liegt der Anteil von Medicaid am US-Umsatz bei rund 6 %. Bei ASTRAZENECA, NOVARTIS, ROCHE und NOVO NORDISK bei etwa 5 %, während SANOFI und GSK mit 10 bis 15 % etwas stärker exponiert sind. Eine Ausweitung der Most-Favoured-Nation-Logik auf die EU-Pharmaindustrie würde demnach Umsätze nur um etwa 1 % und Gewinne um 2 % drücken...