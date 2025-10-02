teamLab Biovortex Kyoto, das permanente Kunstmuseum des Kunstkollektivs teamLab, soll am 7. Oktober 2025 im Rahmen des Kyoto Station Southeast Area Project in Minami-ku, Kyoto, eröffnet werden.

Dieses Museum, das nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Kyoto entfernt liegt, wird mit einer Fläche von über 10.000 Quadratmetern die größte Ausstellung von teamLab in Japan sein.

teamLab, Megaliths teamLab

Das Museum wird mehr als 50 Kunstwerke zeigen, darunter Massless Amorphous Sculpture, ein Kunstwerk, das noch nie in Japan ausgestellt wurde und auf dem Konzept Environmental Phenomena basiert, wonach die Umgebung, die die verschiedenen Phänomene hervorbringt, die Kunstwerke entstehen lässt. Weitere Kunstwerke sind die neu vorgestellten Megaliths, Transient Abstract Life and Return sowie Athletics Forest, ein komplexer, multidimensionaler kreativer Sportraum, und "Future Park", ein kollaborativer Raum für gemeinsame Kreationen, die beide Teil der Bildungsprojekte von teamLab sind.

Tickets sind ab sofort auf der offiziellen Website erhältlich.

https://www.teamlab.art/e/kyoto/

Dieses Projekt, eine Zusammenarbeit mit mehreren Unternehmen aus Kyoto und Osaka, umfasst die Errichtung und den Betrieb einer Einrichtung auf einem stadteigenen Grundstück im südöstlichen Bereich des Bahnhofs Kyoto. Der Komplex soll ein "kreativer Knotenpunkt für die Schaffung und Verbreitung neuer Werte" werden. Geplant ist unter anderem eine komplexe Kultureinrichtung mit einem Kunstmuseum von teamLab und einem Kunstzentrum.

Mit diesem Projekt möchte teamLab die Vision der Stadt Kyoto für die Stadtentwicklung im südöstlichen Bereich des Bahnhofs Kyoto unterstützen, deren Schwerpunkt auf Kultur, Kunst und Jugend liegt.

teamLab Biovortex Kyoto

Eröffnung am 7. Oktober 2025

21-5 Higashikujo Higashi-Iwamotocho, Minami-ku, Kyoto

Ticketpreise

Eintrittskarte (Eintrittszeit ist festgelegt)

* Dies ist ein Ticket mit festgelegter Eintrittszeit.

* Die Eintrittspreise für Erwachsene basieren auf einem variablen Preissystem, sodass der Preis je nach Datum und Uhrzeit variiert. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website.

Erwachsene (ab 18 Jahren): JPY 3.400

13-17 Jahre: JPY 2.800

4-12 Jahre: JPY 1.800

3 Jahre und jünger: kostenlos

Besucher mit Behinderung: 50 Ermäßigung auf den Erwachsenenpreis

Flexibler Pass (ohne festgelegte Eintrittszeit):

* Dies ist ein Ticket für einen bestimmten Tag. Sie können an Ihrem ausgewählten Tag jederzeit während unserer Öffnungszeiten eintreten.

Flexibler Pass: JPY 12.000

Ticket

https://www.teamlab.art/e/kyoto/

Sponsoring

CHIEF, Klook, THIRDWAVE

Für Medien

Pressemappe: https://www.dropbox.com/scl/fo/93lvrprtgnfgv7fetmdkh/AEWRAiT_cvPAO96U6t39MTo?rlkey=lthlq82v8w9ar71j3vyh3j6oq&st=b447so0p&dl=0

Offizielle Website: https://www.teamlab.art/e/kyoto/

Contacts:

teamLab

E-Mail: lab-pr-info@team-lab.com

Medienanfragen: https://forms.gle/LnSSKQtgXpSfrB917