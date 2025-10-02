Wien (www.fondscheck.de) - Die Bank Julius Bär Deutschland hat bekannt gegeben, dass Axel Hoffmans, Vorsitzender des Vorstands, den Aufsichtsrat gebeten hat, ihn aus persönlichen Gründen zum 1. Oktober 2025 von seinem Amt zu entbinden, so die Experten von "FONDS professionell".Der Aufsichtsrat habe diesem Wunsch entsprochen und sich bei Hoffmans "für seinen erfolgreichen Einsatz bei der Bank Julius Bär Deutschland AG aufrichtig" bedankt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
