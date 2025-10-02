Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 40

Actien-Börse Nr. 40

www.bernecker.info

SIEMENS ist bereit, bis 51 % zu reduzieren. Das ergäbe ein Emissionsvolumen von geschätzt 17 bis 18 Mrd. € gegenüber dem aktuellen Stand. Aus München verlautet, dass es dafür kein Börsenkonsortium gibt, um dieses Volumen frei zu platzieren. Der Erlös käme der Mutter zu und eine EK-Quote für SIEMENS HEALTHINEERS im Rahmen einer Börsenplatzierung ergäbe weitere 3 Mrd. € für die eigene Tasche. Macht zusammen 20 Mrd. €. Medizintechnik ist ein Sammelbegriff, aber die Differenzen sind riesig.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- 100 % Zollaufschlag sind einsame Spitze!- Zwei Comeback-Wetten kommen aus dem DAX- SALZGITTER verzichtet auf grünen Stahl- NEBENWERTE: MEDIOS steht verstärkt im Analystenfokus- M1 KLINIKEN - Die Story liegt klar auf der Hand- 40 % Potenzial bei diesem FahrzeugherstellerIhre Bernecker Redaktion /