

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



02.10.2025 / 14:02 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Konrad Nachname(n): Finkenzeller

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Geschäftsführender Direktor

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

PATRIZIA SE

b) LEI

5299002NZCMF1NIHZ018

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000PAT1AG3

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 7,0300 EUR 56.240,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 7,0300 EUR 56.240,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

02.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: BOERSE HAMBURG - LANG UND SCHWARZ EXCHANGE MIC: HAML





