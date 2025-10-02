Ein Wolfram-Produzent außerhalb Chinas könnte enorm von Exportbeschränkungen profitieren. Zudem wächst die Nachfrage fu¨r militärische Anwendungen. Wolfram ist bislang ein eher unbekanntes Metall - doch seine strategische Bedeutung wächst rasant. In China konzentriert sich der Großteil der Produktion, der Westen sucht nach verlässlichen Quellen, um Versorgungslücken zu schließen. Neue Minen in Südkorea und anderen Ländern könnten die globale Balance ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE