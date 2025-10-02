Nun ist es offiziell: Warren Buffett hat wieder zugeschlagen. Berkshire Hathaway erwirbt die Petrochemie-Sparte von Occidental Petroleum für 9,7 Milliarden Dollar. Der größte Zukauf seit drei Jahren könnte der letzte große Deal des "Orakels von Omaha" sein, bevor Buffett zum Jahreswechsel die Leitung seiner Beteiligungsgesellschaft an Greg Abel übergibt. Warren Buffett, der 95-jährige Starinvestor, der den Spitzen "Orakel von Omaha" trägt, demonstriert erneut sein Gespür für smarte Investitionen: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
