Der chinesische Aktienmarkt ist wieder heiß. Das stellt neben der starken Rally des Hang Seng, welcher seit Jahresbeginn mehr als 35 Prozent zugelegt hat, auch das M&A-Volumen unter Beweis. Mittendrin statt nur dabei: JD.com. Die Übernahme von Ceconomy dürfte im nächsten Jahr abgeschlossen werden, aber sorgt bereits jetzt für Kursfantasie.Das M&A-Volumen in China stieg im dritten Quartal auf rund 100 Milliarden Dollar und lag damit nicht nur 22 Prozent über dem Vorjahreswert, sondern auch auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär