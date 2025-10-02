Mainz (ots) -
Bitte aktualisierten Programmtext beachten:
Sonntag, 5. Oktober 2025, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten on tour
Andrea Kiewel präsentiert die Herbstausgabe aus dem Saarland
Nun heißt es wieder "Fernsehgarten on Tour" - live aus dem Weltkulturerbe Völklinger Hütte im Saarland. Andrea Kiewel präsentiert einen Mix aus Musik, Unterhaltung und regionalem Flair.
Gäste: Nathan Evans x SAINT PHNX, Gregorian, SOPHIA, Iggi Kelly, ISAAK, Riku Rajamaa, MARiANNE NEUMANN, Dennis van Aarssen, Lena Marie Engel und Marquess.
Eine weitere Ausgabe "ZDF-Fernsehgarten on tour" wird am Sonntag, 12. Oktober 2025, um 12.00 Uhr ausgestrahlt.
