Die Nordex Group meldet einen weiteren Großauftrag aus der Türkei. Für den Windpark R24-Gürün wird der Turbinenbauer 14 Anlagen des Typs N163/6.X mit einer Gesamtleistung von 90 Megawatt liefern und installieren. Auftraggeber ist der Neukunde ADY Akdeniz Rüzgar Enerjisi Üretim A.S., der mit diesem Projekt erstmals in den Windenergiemarkt einsteigt. Frischer Auftrag aus der Türkei - Einstieg eines neuen Players Mit dem Projekt R24-Gürün gewinnt Nordex nicht nur ein weiteres Großprojekt, sondern erschließt zugleich einen neuen Kunden, der sich langfristig im Bereich erneuerbare Energien positionieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
