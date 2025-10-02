Die Wall Street steuert am Donnerstag auf einen gemischten Handelsstart zu. Während an der Nasdaq die KI-Euphorie ungebrochen anhält, zeigt sich der Dow Jones im Zeichen des anhaltenden US-Regierungsstillstands verhalten. Eine Stunde vor Handelsbeginn liegen die Futures auf den Leitindex mit minus 0,1 Prozent leicht im roten Bereich. Der S&P 500 gewinnt dagegen 0,3 Prozent, für den Nasdaq 100 geht es um 0,6 Prozent nach oben.An den Märkten überlagert derzeit die Fantasie um künstliche Intelligenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
