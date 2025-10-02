EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Dividende

Zur sofortigen Veröffentlichung 02. Oktober 2025 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Dividendenmitteilung Die Geschäftsführung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die "Gesellschaft") kündigt hiermit folgende Dividenden an, für die als Ex-Dividendendatum der 09. Oktober 2025 gilt. Stichtag ist der 10. Oktober 2025 und das Zahlungsdatum ist der 07. November 2025:





Beschreibung der Anteilsklasse ISIN Satz je Anteil JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6Q91 0.32160 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE00BJLTWS02 0.27990 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6G93 0.43160 JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMG79 0.34910 JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMC32 0.26720 JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE0003UVYC20 0.14380 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U5MJOZ6 0.12500 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U9J8HX9 0.17550 JPM Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000WGK3YY5 0.12200 JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000Y4K4833 0.19650 JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000HFXP0D2 0.14510 JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE0005S7BIT0 0.04720 JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF - USD (dist) IE00BN4RDY28 1.11140 JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE000C3S79I0 1.15760 JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) IE00BJK9H860 0.28200 JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000DS9ZCL4 0.15610 JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000P334X90 0.06880 JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE00005YSIA4 0.29730 JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000783LRG9 0.07710 JPM UK Equity Core Active UCITS ETF - GBP (dist) IE000TZT3JJ0 0.23900 JPM BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF - USD (dist) IE0001O84583 0.07660 JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - USD (dist) IE000FYTRRJ6 0.09300 JPM Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000QOLLXO2 0.05750 JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - USD (dist) IE000CYGD0V1 0.14940 JPM All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000JLILKH0 0.06710 JPM India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000XE6ELZ8 0.02880

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Matheson LLP Tel.: +353 1 232 2000

