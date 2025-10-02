Mainz (ots) -
Woche 41/25
Sa., 4.10.
Bitte geänderten Programmablauf ab 23.00 Uhr beachten:
23.00 das aktuelle sportstudio
0.35 Filmnacht im ZDF (VPS 0.30)
The 355 - Absolute Geheimsache
2.25 Die Spezialistin (VPS 2.20)
3.55 The Locksmith - Der Spezialist (VPS 3.50)
5.20- Länderspiegel (VPS 5.15)
5.45
("heute Xpress" um 0.35 Uhr entfällt.)
Woche 45/25
So., 2.11.
14.50 sportstudio live
Frauen-Bundesliga
Hamburger SV - Eintracht Frankfurt
8. Spieltag
Bitte Ergänzungen beachten:
Kommentator: Gari Paubandt
Moderation: Amelie Stiefvatter
17.05 sportstudio live
Handball-Länderspiel
Deutschland - Island
. . .
Bitte Ergänzungen beachten:
In der Pause: Auslosung DFB-Pokal der Männer, Achtelfinale live
aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund mit Moderatorin Lili Engels
Woche 46/25
Mi., 12.11.
18.00 SOKO Wismar
Bitte Ergänzung beachten:
Musik: Michael Dübe, Kerim König
