Die Mercedes-Benz-Aktie konnte sich von dem Tief Mitte September mit rund 51 € wieder erholen und notiert am Donnerstag aktuell bei 55 €. Insgesamt bewegt sie sich seit April in einer Range von 50 bis 55 €. Wie geht es weiter? Diskussion um Verbrenner-Aus Laut EU-Beschluss sollten ab 2035 keine Autos mit Verbrenner-Motoren mehr gebaut werden. Hiergegen liefen besonders die deutschen Autobauer Sturm; deren Geschäftsmodell beruht noch überwiegend auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de