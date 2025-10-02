Straubing (ots) -Der Herbst der Reformen fällt aus, (...) es soll ein Frühling werden, erst tagen die Kommissionen, ob es im Frühjahr Ergebnisse gibt? Eines steht jetzt schon fest: Das Bürgergeld soll reformiert werden. Fachleute haben errechnet, dass dort pro Jahr immerhin 480 Millionen Euro eingespart werden können. Von den 150 Milliarden Euro, die in den nächsten drei Jahren fehlen, immerhin ein knappes Prozent, umgerechnet also: fast schon ein Hundertstel! Und der Rest? Dafür gibt es die Kommissionen! (...) Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Arbeitgeber, Rainer Dulger, wurde vor Kurzem in einem Interview gefragt, ob nicht auch die Reichen in diesem Land etwas dazu beisteuern sollten, dass dieses Land wieder besser funktioniert. Seine Antwort: Da brauche man gleich gar nicht anfangen, da käme kaum etwas zusammen! (...) Früher war Kanzler Friedrich Merz Aufsichtsratsvorsitzender von Black Rock, wo das Geld der ganz Reichen verwaltet und vermehrt wird. Vielleicht hat er dort tatsächlich mitbekommen, dass bei denen am Ende wirklich nichts zu holen ist! Ja, das ist die Antwort: Wer so manchen ganz Reichen fragt, ob er nicht bereit wäre, stärker mitzuhelfen, dass es in unserer Gesellschaft wieder mehr Solidarität für alle gibt, der stößt oft genug auf ganz taube Ohren.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6130416