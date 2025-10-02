XPeng hat am Mittwoch sehr gute Auslieferungszahlen bekannt gegeben. Hervorzuheben war dabei die starke Nachfrage nach dem neuen günstigen Modell Mona 03. Rückenwind bekam die Aktie zudem durch eine neue Kaufempfehlung.XPeng hat am Mittwoch erneut gute News geliefert. Im September lieferte das Elektroauto-Start-Up 41.581 Fahrzeuge aus. 94,7 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Auslieferungen im 3. Quartal stiegen im Vergleich zum Vorjahr sogar um 149 Prozent auf 116.007 Stromer.Besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
