Antoine Duclaux wird zum 1. November neuer CEO von Renault Trucks. Derzeit bekleidet er im Unternehmen den Posten des Senior Vice President Renault Trucks International. Duclaux folgt auf Bruno Blin, Jahrgang 1963, der bei Konzernmutter Volvo Group noch als Senior Adviser weitermacht. Bruno Blin ist seit 1999 bei der Volvo Group tätig und rückte 2016 in das Executive Board der Gruppe und zum Präsidenten von Renault Trucks auf. Nach fast zehn Jahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
