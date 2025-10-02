München (ots) -Unter dem Motto "Connecting Europe" hat die Bits & Pretzels erneut ihren Anspruch unterstrichen, die zentrale Plattform für Gründer, Investoren und Entscheider in Europa zu sein. Parallel zur Zeit des Oktoberfestes wurde München zum Hotspot für Innovation, Vernetzung und Gründergeist - mit über 7.500 Teilnehmenden aus 70 Ländern, hochkarätigen Speakern aus aller Welt und einer klaren Haltung: Europa muss zusammenrücken, mutiger werden und seine Innovationskraft entschlossener nutzen.Europa braucht mehr Ambition, Risikokultur und offene MarktstruktureInternationale Stimmen prägten die Debatte um die Zukunft des europäischen Startup-Ökosystems. "Connecting Europe war für uns mehr als ein Motto - es war ein Versprechen. Die diesjährige Bits & Pretzels hat gezeigt, was möglich ist, wenn Europas Gründer gemeinsam an einer Vision arbeiten", erklärt Andy Bruckschlögl, Mitgründer der Bits & Pretzels. Skype-Gründer und Geschäftsführer von Atomico Niklas Zennström ernannte europäische Gründer zu den Gamechangern Europas und rief zu mehr Mut, mehr Eigenständigkeit und mehr Dominanz auf. Space-Startup EnduroSat Gründer und CEO Raycho Raychev plädierte für eine Stärkung der Demokratie durch mutige Technologien, an Stelle von wütenden Tweets. Außerdem forderte er offene Marktstrukturen: "Ich hoffe, dass sich in Europa vor allem eines ändert: der Hang zum Nepotismus. Wir bewegen uns noch immer nicht in einem wirklich offenen Markt. Statt auf transparente Wettbewerbsbedingungen zu setzen, verharren viele Akteure in überholten Managementstrukturen, die Innovation und Fortschritt ausbremsen."Politik und Wirtschaft im Einklang: Die Zeit für Gründer und mutige Technologien ist jetztTrotz anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten und internationaler Spannungen war in diesem Jahr deutlich zu spüren: Europa rückt zusammen. Auch die Bundesministerin für Wirtschaft und Energie Katherina Reiche betonte, dass gerade in Krisenzeiten große Chancen für Startups liegen, da der Veränderungsdruck auf etablierte Unternehmen wächst und Innovation zur Voraussetzung für nachhaltigen Erfolg wird. "Bits & Pretzels ist heute mehr denn je die Plattform für europäische Innovation. Das Feedback aus der Szene bestätigt uns: Europa will und viel wichtiger - Europa kann! Und wir werden alles daran setzen, als Plattform noch mehr Räume für gemeinsamen Fortschritt zu schaffen", erklärt Bernd Storm van's Gravesande, Mitgründer der Bits & Pretzels.Matchmaking mit Mehrwert: Wie Bits & Pretzels gezielt Gründer und Investoren verbindetFormate wie der CIO Summit, die Startup Expo und der Investor Summit machten den europäischen Schulterschluss auf der Bits & Pretzels unmittelbar erlebbar. Auf der Startup Expo präsentierten über 200 Startups aus ganz Europa ihre innovativen Ideen und Lösungen. In der Matchmaking Area kamen Gründer und Investoren in kuratierten Gesprächen gezielt zusammen, begleitet von erfahrenen Networkern, die als persönliche Guides durch das Event führten und wertvolle Verbindungen stifteten. "Unsere Aufgabe ist es, Brücken zu bauen - zwischen Ländern, zwischen Kapital und Ideen, zwischen Startups, Investoren und Corporates", so Felix Haas, Mitgründer der Bits & Pretzels. "Diese Brücken waren auf der Bits & Pretzels 2025 überall sichtbar."European Pitch Contest: Sitegeist gewinnt mit smarter BauplattformEin besonderer Höhepunkt war das Finale des European Pitch Contest. Den ersten Platz belegte das Münchener Robotics-Startup Sitegeist, das mit einer intelligenten Plattform repetitive Aufgaben auf Baustellen automatisiert - für mehr Sicherheit und Effizienz. Gründerin Lena Pätzmann freut sich über den Erfolg: "Unsere Mission ist klar: Wir wollen die Infrastruktur retten. Jetzt ist die Aufmerksamkeit da und wir sind bereit, ins Machen zu kommen."Über Bits & PretzelsBits & Pretzels ist ein jährliches Festival mit 7.500 Teilnehmenden, das sich an Startup-Gründer, Investoren und Entscheidungsträger richtet. Gegründet von Andy Bruckschloegl, Bernd Storm van's Gravesande und Felix Haas, findet es während des Oktoberfestes vom 29. September bis 1. Oktober in München statt. Ziel des Events ist es, europäische Technologie-Startups ins Rampenlicht zu rücken und Gründern das nötige Wissen und Netzwerk zu bieten. Seit 2014 hat das Festival internationale Aufmerksamkeit erlangt und hochkarätige Redner wie Sir Richard Branson, Tarana Burke, Jessica Alba, Nico Rosberg, Barack Obama und Arnold Schwarzenegger begrüßt. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website www.bitsandpretzels.com.Pressekontakt:PIABO CommunicationsAssana JensenTelefon: +49 173 3932305bits-pretzels@piabo.netOriginal-Content von: Bits & Pretzels, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121457/6130454