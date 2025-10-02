DJ WOCHENVORSCHAU/6. bis 12. Oktober (41. KW)

=== M O N T A G, 6. Oktober 2025 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Oktober *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August 18:00 ES/Repsol SA, Trading Statement 3Q - CN, KR/Börsenfeiertag China, Südkorea D I E N S T A G, 7. Oktober 2025 *** 08:00 DE/Auftragseingang August 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juli *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 11:30 DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2030 im Volumen von 4,5 Mrd EUR *** 14:30 US/Handelsbilanz August *** 18:10 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede und Q&A bei Veranstaltung von Business France - CN, KR, HK/Börsenfeiertag China, Südkorea, Hongkong M I T T W O C H, 8. Oktober 2025 *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August *** 10:00 DE/Aurubis AG, Kapitalmarkttag 11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 im Volumen von 1 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion 3,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Juli 2042 im Volumen von 1 Mrd EUR 15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 19:30 US/Honeywell International Inc, Investorentag wegen Abspaltung von Solstice im 4. Quartal - CN, KR/Börsenfeiertag China, Südkorea D O N N E R S T A G, 9. Oktober 2025 07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Handelsbilanz Oktober *** 08:30 DE/Hannover Rück SE, Investorentag *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 10./11.9. *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 17:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 3Q - KR/Börsenfeiertag Südkorea F R E I T A G, 10. Oktober 2025 *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 3Q *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 3Q 13:30 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober *** - DE/BMW AG, Pre-Close-Call 3Q *** - EU/Länderratings Italien (S&P) und EU (Scope) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2025 09:21 ET (13:21 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.