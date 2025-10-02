Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 02.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Starkes Upside-Potenzial: Wachstumsstory mit starken Gehalten und großem Explorationspotenzial
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
02.10.2025 15:57 Uhr
166 Leser
Artikel bewerten:
(0)

WOCHENVORSCHAU/6. bis 12. Oktober (41. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/6. bis 12. Oktober (41. KW) 

=== 
M O N T A G, 6. Oktober 2025 
  10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Oktober 
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August 
  18:00 ES/Repsol SA, Trading Statement 3Q 
    - CN, KR/Börsenfeiertag China, Südkorea 
 
D I E N S T A G, 7. Oktober 2025 
*** 08:00 DE/Auftragseingang August 
  08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juli 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
  11:30 DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit 
     Oktober 2030 im Volumen von 4,5 Mrd EUR 
*** 14:30 US/Handelsbilanz August 
*** 18:10 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede und Q&A bei 
     Veranstaltung von Business France 
    - CN, KR, HK/Börsenfeiertag China, Südkorea, Hongkong 
 
M I T T W O C H, 8. Oktober 2025 
*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q 
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August 
*** 10:00 DE/Aurubis AG, Kapitalmarkttag 
  11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit 
     Mai 2041 im Volumen von 1 Mrd EUR 
  11:30 DE/Auktion 3,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit 
     Juli 2042 im Volumen von 1 Mrd EUR 
  15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
*** 19:30 US/Honeywell International Inc, Investorentag wegen 
     Abspaltung von Solstice im 4. Quartal 
    - CN, KR/Börsenfeiertag China, Südkorea 
 
D O N N E R S T A G, 9. Oktober 2025 
  07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1H 
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Oktober 
*** 08:30 DE/Hannover Rück SE, Investorentag 
*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q 
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 10./11.9. 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 17:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 3Q 
    - KR/Börsenfeiertag Südkorea 
 
F R E I T A G, 10. Oktober 2025 
*** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 3Q 
*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 3Q 
  13:30 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober 
***   - DE/BMW AG, Pre-Close-Call 3Q 
***   - EU/Länderratings Italien (S&P) und EU (Scope) 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2025 09:21 ET (13:21 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.