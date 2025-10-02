Anzeige
Donnerstag, 02.10.2025
Starkes Upside-Potenzial: Wachstumsstory mit starken Gehalten und großem Explorationspotenzial
Dow Jones News
02.10.2025 15:57 Uhr
WOCHENVORSCHAU/13. bis 19. Oktober (42. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/13. bis 19. Oktober (42. KW) 

=== 
M O N T A G, 13. Oktober 2025 
*** 23:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 3Q 
    - KR, US/Börsenfeiertag Japan, Feiertag US-Anleihehandel 
 
D I E N S T A G, 14. Oktober 2025 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September 
  07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate 
  07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call 3Q 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) September 
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober 
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q 
*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q 
*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q (15:30 Analystenkonferenz) 
*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q 
  19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 9 Monate 
 
M I T T W O C H, 15. Oktober 2025 
*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q 
  07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 3Q 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise September 
  08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude August 
  09:30 DE/Agora Energiewende, Verkehrswende und Industriewende, Pk zur 
     Studie, "Klimaneutrales Deutschland 2045", Berlin 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion August 
*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q 
*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q 
*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q 
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Oktober 
*** 14:30 US/Realeinkommen September 
*** 14:30 US/Verbraucherpreise September 
  15:00 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q 
 
D O N N E R S T A G, 16. Oktober 2025 
*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 CH/Nestle SA, Umsatz 9 Monate 
*** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 9 Monate 09:00 Mediengespräch 
*** 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 3Q 
  07:00 CH/Docmorris AG, Trading Update 3Q 
  07:10 DE/Hypoport SE, Operative Kennzahlen 3Q 
*** 08:00 GB/BIP Monat August 
*** 09:00 DE/Merck KGaA, Kapitalmarkttag 
*** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 1Q 
*** 09:30 DE/Munich Re, PK bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden 
*** 11:00 EU/Handelsbilanz August 
*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz September 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise September 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Oktober 
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September 
*** 16:00 US/Lagerbestände August 
*** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
 
F R E I T A G, 17. Oktober 2025 
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Ergebnis 3Q 
  07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe August 
  08:00 DE/Baugenehmigungen August 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise September 
*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q 
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen September 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise September 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2025 09:21 ET (13:21 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
