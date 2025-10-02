DJ WOCHENVORSCHAU/13. bis 19. Oktober (42. KW)

=== M O N T A G, 13. Oktober 2025 *** 23:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 3Q - KR, US/Börsenfeiertag Japan, Feiertag US-Anleihehandel D I E N S T A G, 14. Oktober 2025 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September 07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate 07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call 3Q *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) September *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q *** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q (15:30 Analystenkonferenz) *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 9 Monate M I T T W O C H, 15. Oktober 2025 *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 3Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise September 08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude August 09:30 DE/Agora Energiewende, Verkehrswende und Industriewende, Pk zur Studie, "Klimaneutrales Deutschland 2045", Berlin *** 11:00 EU/Industrieproduktion August *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Oktober *** 14:30 US/Realeinkommen September *** 14:30 US/Verbraucherpreise September 15:00 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q D O N N E R S T A G, 16. Oktober 2025 *** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q *** 07:00 CH/Nestle SA, Umsatz 9 Monate *** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 9 Monate 09:00 Mediengespräch *** 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 3Q 07:00 CH/Docmorris AG, Trading Update 3Q 07:10 DE/Hypoport SE, Operative Kennzahlen 3Q *** 08:00 GB/BIP Monat August *** 09:00 DE/Merck KGaA, Kapitalmarkttag *** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 1Q *** 09:30 DE/Munich Re, PK bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden *** 11:00 EU/Handelsbilanz August *** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz September *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Erzeugerpreise September *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Oktober *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September *** 16:00 US/Lagerbestände August *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche F R E I T A G, 17. Oktober 2025 *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Ergebnis 3Q 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe August 08:00 DE/Baugenehmigungen August *** 11:00 EU/Verbraucherpreise September *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen September *** 14:30 US/Import- und Exportpreise September ===

