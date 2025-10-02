Rivian steht am Donnerstagnachmittag unter Druck. Rund siebeneinhalb Prozent verliert die Aktie kurz nach US-Handelsstart und knüpft damit an die Verlustserie der letzten vier Handelstage an. Grund für den heutigen Abschlag: Trotz besser als erwarteter Absatz- und Produktionszahlen im Q3 kappt das Management die Jahresprognose.Rivian lieferte im dritten Quartal 13.201 Fahrzeuge aus, fast ein Drittel mehr als im Vorquartal. Gegenüber dem Vorjahr mit 10,018 ausgelieferten Einheiten lag der Anstieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
