Die Gruppe der G7-Staaten erwägt Preisuntergrenzen und Zölle, um Abhängigkeiten von China bei Seltenen Erden (REE) zu verringern. Mit diesen Maßnahmen sollen die eigene Produktion gefördert und Investitionen angereizt werden, wie vier mit den Gesprächen vertraute Personen vor wenigen Tagen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters angaben. Demnach seien die USA in Gesprächen mit der G7 und der EU über umfassendere Handelsmaßnahmen.Auch eine Steuer auf chinesische Exporte von Seltenen Erden entsprechend
