Donnerstag, 02.10.2025
Starkes Upside-Potenzial: Wachstumsstory mit starken Gehalten und großem Explorationspotenzial
Dow Jones News
02.10.2025 16:03 Uhr
TAGESVORSCHAU/Freitag, 3. Oktober bis Montag, 6. Oktober (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 3. Oktober bis Montag, 6. Oktober (vorläufige Fassung) 

=== 
F R E I T A G, 3. Oktober 2025 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe September 
     PROGNOSE: 51,5 
     zuvor:  51,5 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) September 
     PROGNOSE:  48,9 
     1. Veröff.: 48,9 
     zuvor:   49,8 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE:  48,4 
     1. Veröff.: 48,4 
     zuvor:   49,8 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) September 
     PROGNOSE:  52,5 
     1. Veröff.: 52,5 
     zuvor:   49,3 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE:  52,4 
     1. Veröff.: 52,4 
     zuvor:   50,5 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) September 
     PROGNOSE:  51,4 
     1. Veröff.: 51,4 
     zuvor:   50,5 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE:  51,2 
     1. Veröff.: 51,2 
     zuvor:   51,0 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) September 
     PROGNOSE:  51,9 
     1. Veröff.: 51,9 
     zuvor:   54,2 
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise August 
     Eurozone 
     PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-0,4% gg Vj 
     zuvor:  +0,4% gg Vm/+0,2% gg Vj 
*** 11:40 NL/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Symposium 
     zur Verabschiedung von EZB-Ratsmitglied Knot 
     (15:50 Panel-Teilnahme EZB-Direktorin Schnabel) 
ENTFÄLLT WEGEN SHUTDOWN: 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September 
     Beschäftigung ex Agrar 
     PROGNOSE: +51.000 gg Vm 
     zuvor:  +22.000 gg Vm 
     Arbeitslosenquote 
     PROGNOSE: 4,3% 
     zuvor:  4,3% 
     durchschnittliche Stundenlöhne 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj 
     zuvor:  +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September 
     PROGNOSE:  54,0 
     1. Veröff.: 53,9 
     zuvor:   54,5 
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September 
     PROGNOSE: 52,0 Punkte 
     zuvor:  52,0 Punkte 
***   - EU/Länderrating EU (Moody's) 
 
M O N T A G, 6. Oktober 2025 
  10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Oktober 
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August 
     Eurozone 
     zuvor: -0,5% gg Vm 
  18:00 ES/Repsol SA, Trading Statement 3Q 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2025 09:32 ET (13:32 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
