DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 3. Oktober bis Montag, 6. Oktober (vorläufige Fassung)
=== F R E I T A G, 3. Oktober 2025 *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,5 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 48,9 1. Veröff.: 48,9 zuvor: 49,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,4 1. Veröff.: 48,4 zuvor: 49,8 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 52,5 1. Veröff.: 52,5 zuvor: 49,3 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,4 1. Veröff.: 52,4 zuvor: 50,5 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 51,4 1. Veröff.: 51,4 zuvor: 50,5 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,2 1. Veröff.: 51,2 zuvor: 51,0 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 51,9 1. Veröff.: 51,9 zuvor: 54,2 *** 11:00 EU/Erzeugerpreise August Eurozone PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-0,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+0,2% gg Vj *** 11:40 NL/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Symposium zur Verabschiedung von EZB-Ratsmitglied Knot (15:50 Panel-Teilnahme EZB-Direktorin Schnabel) ENTFÄLLT WEGEN SHUTDOWN: *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +51.000 gg Vm zuvor: +22.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,3% zuvor: 4,3% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 54,0 1. Veröff.: 53,9 zuvor: 54,5 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 52,0 Punkte zuvor: 52,0 Punkte *** - EU/Länderrating EU (Moody's) M O N T A G, 6. Oktober 2025 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Oktober *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August Eurozone zuvor: -0,5% gg Vm 18:00 ES/Repsol SA, Trading Statement 3Q ===
