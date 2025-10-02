Die Bundesregierung plant die 24-Stunden-Gründung via Webportal. Startup-Expertin Magdalena Oehl befürwortet das Vorhaben. Eine digitale Gründung binnen eines Tages setze ein wichtiges Signal, dass Innovation willkommen ist. Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) sind sich einig: Deutschland soll schneller werden. Das Bundeskabinett hat die sogenannte "Modernisierungsagenda" für Staat und Verwaltung beschlossen. 80 Maßnahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
