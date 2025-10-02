© Foto: adobe.stock.comIm Schatten der furiosen Goldpreisrallye spitzt sich die Situation bei Brent Öl zu. Dem Ölpreis drohen massive Turbulenzen. Vor dem Treffen führender OPEC+ Länder erreicht Brent Öl einen entscheidenden Preisbereich.Brent Öl unter Druck Während der Goldpreis die 4.000 US-Dollar ins Visier nimmt, Silber vehement auf die 50 US-Dollar vorrückt und Kupfer die 5 US-Dollar wieder vor Augen hat, steht Brent Öl unter Druck. Das anstehende Treffen der acht führenden OPEC+ Länder wirft seine Schatten voraus. Die Nervosität am Ölmarkt nimmt zu. Brent Öl brach zuletzt auf 65 US-Dollar ein. Leitet die OPEC+ die Ölpreis-Apokalypse ein? Hatte Brent Öl zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung an dieser …Den vollständigen Artikel lesen ...
