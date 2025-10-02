Nach 16 Jahren an der Spitze der DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH hat Mitgründer Karsten Allesch seinen schrittweisen Rückzug aus der operativen Geschäftsführung angekündigt. Er bleibt der INFITECH-Gruppe, zu der der DEMV seit 2022 gehört, als Shareholder verbunden. Nach fast 25 Jahren in der Versicherungsbranche, davon 16 Jahre als Geschäftsführer der DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH, wird sich Mitgründer Karsten Allesch aus der operativen Geschäftsführung zurückziehen. Wie das Unternehmen dazu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact