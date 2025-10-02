Strategy (ehemals MicroStrategy) hat es vorgemacht, viele andere Unternehmen folgen jetzt und nehmen Bitcoin oder andere Kryptowährungen als Reserve-Assets in ihre Bilanzen auf. Positiver Nebeneffekt: Die Anleger stürzen sich geradezu auf die Aktien solcher Treasury-Unternehmen. Die teils extremen Kursausschläge rufen nun aber die Behörden auf den Plan.In dieser Woche hat die US-Wertpapieraufsicht SEC sogar den Handel mit den Aktien zweier Krypto-Treasury-Unternehmen ausgesetzt. Der Verdacht: Kursmanipulation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär