Im Wettrennen um KI-Rechenleistung hat Microsoft zuletzt Nägel mit Köpfen gemacht. Dafür investierte der Tech-Riese bis zu 33 Milliarden Dollar in sogenannte Neocloud-Anbieter - kleine, spezialisierte Infrastruktur-Provider, die KI-fokussierte Rechenpower vermieten. Davon profitiert insbesondere diese AKTIONÄR-Empfehlung.Konkret hat Microsoft einen Vertrag mit dem Neocloud-Unternehmen Nebius abgeschlossen, der internen Teams Rechenleistung für die Entwicklung großer Sprachmodelle und eines Consumer-KI-Assistenten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär