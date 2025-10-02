EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HELLA GmbH & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die HELLA GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 07.11.2025
Ort: https://www.hella.com/en/Investor-Relations/Publications-266/?presstype=qr
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HELLA GmbH & Co. KGaA
|Rixbecker Str. 75
|59552 Lippstadt
|Deutschland
|Internet:
|www.hella.de/ir
